Trabalho está sendo feito pela Sead que pretende chegar até as edições da década de 1960

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

Graças a um trabalho pioneiro da equipe da Secretaria de Administração do Estado (Sead), todo o Diário Oficial do Amapá das últimas duas décadas pode ser consultado na internet. Basta que o usuário acesse o site da secretaria clicando aqui. O objetivo desse trabalho, que ainda não terminou, é digitalizar até os primeiros exemplares dos anos 1960. Recentemente, foram postadas as edições de 2000 a 2004.

Assista com o SNTV.