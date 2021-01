Nova mutação do vírus pode ter chegado ao Amapá

Nova variante teria entrado no Estado através de uma paciente transferida de Manaus (AM) para Macapá, sem notificação das autoridades sanitárias.

O governador do Amapá, Waldez Góes, confirmou que é real a possibilidade de que uma nova variação do coronavírus possa estar circulando no Estado. O comunicado foi feito por ele em suas páginas oficiais de redes sociais na internet neste sábado (30).

A mutação pode ter chegado ao estado através de uma paciente mulher, de idade ainda não informada, que teria sido transferida de Manaus (AM) – onde a variante já circula – para Macapá pela rede Unimed Fama, por meio de UTI aérea.

Na capital do Amapá, o hospital da rede privada que recebeu esses pacientes fica no bairro Jardim Marco Zero, zona sul. Foi lá, segundo Góes, que a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), órgão estadual, fez uma investigação para descobrir que além desta paciente, outras duas mulheres teriam morrido infectadas pela nova mutação do coronavírus.

Segundo a postagem do governador no twitter, a Unimed Fama não notificou os casos às autoridades sanitárias do estado, como determina o protocolo obrigatório. É necessária autorização das autoridades sanitárias para este tipo de transferência. Por isto, o Governo do Amapá comunicou o ocorrido ao Ministério da Saúde, para que as medidas de responsabilização sejam tomadas. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual também foram comunicados.

“Também determinei a SVS que tome as medidas de biossegurança necessárias no sentido de rastrear e identificar a CEPA do vírus e à Procuradoria Geral do Estado que tome as medidas legais para as responsabilizações cabíveis”, twittou o governador.