Novo Amapá: teatro lembra 40 anos da tragédia em live

Nesta quarta-feira, a tragédia, ocorrida em 6 de janeiro de 1981, no Sul do Amapá, completa 40 anos.

Os 40 anos da maior tragédia da navegação amapaense serão retratados novamente no teatro, pela Companhia Super Nova. Mas, desta vez, o público do tradicional espetáculo não será presencial.

Por conta da pandemia de covid-19, a encenação será transmitida pela internet, do Facebook do espetáculo “O Novo Amapá”, no dia 29 de janeiro, às 20h.

A live marcará os 40 anos da tragédia, completados nesta quarta-feira (6). No dia 6 de janeiro de 1981, o navio Novo Amapá naufragou no sul do Estado, deixando aproximadamente 300 mortos.

A peça, que é apresentada desde 2012, conta a história, por meio de poesia, do acidente no rio Cajarí, nas proximidades da fronteira entre o Estado do Amapá e Pará, quando a embarcação naufragou com mais de 600 pessoas a bordo.

Este ano o espetáculo recebeu fomento do Governo do Estado, por meio de editais conduzidos pela Secretaria Estadual (Secult), com recursos da Lei Aldir Blanc – que atende de forma emergencial o setor cultural durante a pandemia.

Serviço

Espetáculo “Novo Amapá”

Data: 29 de janeiro (sexta-feira)

Live pelo Facebook: O Novo Amapá

Hora: 20h

Classificação: Livre

Informações: 96 8115-2710.