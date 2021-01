O descaso premeditado

A tragédia de Manaus poderia ter sido evitada. O Ministério da Saúde sabia que ocorreria a falta de oxigênio desde o último dia 9 de janeiro

Por ARTEMIS ZAMIS, empresário e articulista

O flagelo de Manaus, capital do Amazonas, dói na alma de todos nós, perpassa todas as linhas do que é razoável de se suportar. É também uma dor sem tamanho para aqueles que diretamente estão envolvidos como os enfermeiros e médicos, que exaustivamente trabalham dando o melhor de si em prol dos acometidos pela pandemia do século.

Mas, é sem dúvida uma dor ainda maior e incomensurável para aqueles que assistem perplexos, petrificados, seus entes queridos perderem suas vidas por falta de oxigênio. Não dá pra relatar tamanha dor.

Nos últimos dias, estamos vendo a todo instante, assustados, os jornais relatarem o drama que passam as pessoas com a covid-19 em Manaus. Os relatos são os mais dolorosos possíveis. Pais perdendo filhos, filhos, seus pais, esposos suas esposas, tios, avós, um terror que relembra as câmaras de gás de Hitler na segunda grande guerra. Parece exagero e até gostaria de escrever outra coisa mais amena, mas é a realidade que é bem pior.

A tragédia de Manaus poderia ter sido evitada. O Ministério da Saúde sabia que ocorreria a falta de oxigênio desde o último dia 9 de janeiro, conforme denúncia do procurador da República no Amazonas, Igor da Silva Spindola, no G1 (edição de 15 Jan 2021), que inclusive abriu um processo contra o governo estadual e federal para apurar a responsabilidade pela falta de oxigênio no estado.

Mas, não foi suficiente para que houvesse qualquer mobilização por parte do governo para suprir o estado do Amazonas, que, com isso, promoveu sim a maior e mais triste tragédia já vista neste século. Confesso que é difícil relatar os dramas das pessoas vendo seus entes queridos morrerem asfixiados. Isso é insuportável até para os mais insensíveis.

Estamos já há um ano em plena pandemia e não se justifica que o governo deixe um item como oxigênio faltar em uma unidade hospitalar. Em Manaus pode ter sido um prenúncio do que ainda pode ocorrer em outros estados, infelizmente.

Tristes dias se avizinham e, infelizmente, as perspectivas não são nada animadoras. A vacina, que é a solução, não chega. Ao contrário, é atrasada propositadamente. Os Governos de São Paulo e Federal travam batalhas homéricas por uma foto com o primeiro a ser vacinado.

O Governo Federal debocha de vacinas, debocha de países, debocha de mortos, do povo, da doença, minimiza, critica enquanto acumulamos mais de mil mortos diariamente.

Uma nova variante do vírus ainda desconhecida se espalha. E 70% dos leitos de UTI de vários estados estão ocupadas. Temos um Ministro da Saúde inepto e desprovido de qualquer aptidão para o cargo. Um governo totalmente inoperante, confuso e mentiroso. Nada, absolutamente nada, se aproveita nesse governo.

Nenhuma instituição se manifesta com decisões contundentes e eficazes para viabilizar uma solução para o país, que desaba no infinito da morte. O STF continua apenas pedindo explicações ao governo em prazos de 24 horas. Ora, em 24 horas morrem mais de 2 mil pessoas, senhores!

Enquanto escrevo essas linhas, uma variante do vírus, totalmente desconhecida ainda, se espalha pelo país e alguém está perdendo uma pessoa que ama. Uma vida que poderia ter sido salva, quem sabe. São Mais de 50 países que já vacinam enquanto nosso governo promove o circo e trapalhadas.

Está na hora de dizermos um basta a esse governo da incompetência e do descaso.

O momento agora é de revermos conceitos, enrolar as mangas das camisas e lutarmos por nossas vidas. Salvemo-nos uns aos outros, primeiro obedecendo a ciência, usando a máscara corretamente, mantendo o distanciamento e evitando aglomerações. Repito: não promova aglomerações! A civilidade precisa ser exercitada porque estamos nos esquecendo dela.

O Brasil é o segundo país do planeta mais afetado pela pandemia. Só perdemos para os Estados Unidos, que assim como nós, também tem um governo negacionista e irresponsável, que debochou do vírus e suas consequências.

A hora da indignação é chegada. Esse governo não reúne condições para construir o país que queremos e merecemos. O Brasil não precisa de ideologia, precisa de democracia saúde e pão.

Agora é a hora. Unimo-nos!

