Base de hoje é o capítulo 21 de Ezequiel

O juízo de Deus nunca é derramado, sem que antes as misericórdias Dele tenham sido abundantes. No podcast de meditação bíblica desta terça-feira (12), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, chega ao capítulo 21 do Ezequiel. O homem é um instrumento de Deus para advertir o mundo. Ouça.