Operação Camaleão: 27 pessoas são investigadas por golpes em Macapá

Ação policial nesta sexta-feira (22) capturou 7 integrantes do principal núcleo da quadrilha especializada.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil confirmou a prisão de 7 pessoas na manhã desta quinta-feira (22) durante a Operação Camaleão, que investiga uma quadrilha de estelionatários em Macapá. O bando já teria feito mais de 20 vítimas e lucrado aproximadamente R$ 1 milhão com os golpes.

Um deles foi capturado no Pará, no município de Santarém, com apoio da polícia local. Ainda faltam serem cumpridos 3 mandados de prisão. Os agentes continuam nas ruas à procura dos acusados.

A organização golpista é investigada pelos delegados Antônio Pedro e Manoel Pacheco, da 2ª DP da Capital. Segundo eles, vários registros de vítimas relatando o mesmo tipo de crime, com ações criminosas parecidas deixaram claro que havia uma ação coordenada por trás dos golpes. Assim, começaram a investigar e ligar os pontos,

Segundo o delegado Manoel Pacheco, o golpe era simples. Os estelionatários anunciavam na internet, nas plataformas digitais, e vendiam lotes em Macapá que não eram de sua propriedade. Os verdadeiros donos nem sabiam que o imóvel havia sido negociado.

Para isso, os golpistas falsificavam vários documentos de posse do terreno, até registravam em cartório de imóveis. Eles atraíam as vítimas ofertando valores de venda abaixo de mercado.

“Lotes avaliados em R$ 100 mil, os estelionatários ofereciam por R$ 50 mil, R$ 60 mil, às vezes até R$ 40 mil, sendo que a propriedade era de outra pessoa. São pessoas que têm boa conversa, iludiam as vítimas”, afirmou Pacheco.

O delegado Antônio Pedro informou que os presos responderão por estelionato, associação criminosa, falsificação de documentos e falsidade ideológica. Segundo ele, o principal núcleo da organização criminosa, o qual foi o alvo da operação de hoje, é formado por pessoas que moram próximas umas das outras em Macapá.

Apesar da operação objetivar prender 10 pessoas, a quadrilha é muito maior, segundo Antônio Pedro: ao todo, 27 pessoas estão sob investigação.

Uma característica da organização é a presença de mulheres nos golpes – para dar mais segurança à vítima no momento de fazer a negociação e pagamentos. Elas dividiam as tarefas criminosas: uma fingia ser proprietária, outra falsificava os documentos, outra era responsável pelos falsos anúncios na internet, e, assim, iam formando o golpe.

“Elas são vizinhas, amigas, e uma foi amealhando a outra para entrar para o bando. A gente acredita que agora, mais vítimas possam aparecer e nos procurar”, reforçou Antônio Pedro.

Os presos serão encaminhados ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) após serem ouvidos. As investigações continuam.