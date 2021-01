Operação prende bandidos que assaltaram policial em serviço

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma ação que envolveu várias forças de segurança do estado localizou e prendeu dois dos quatro suspeitos de assaltar e levar a arma de um policial em serviço. Além de capturar os criminosos, duas armas foram apreendidas: a que foi levada do policial e a que foi usada no assalto.

A ação policial ocorreu na tarde desta quinta-feira (28) e foi uma rápida resposta ao roubo ocorrido pela manhã quando um policial civil estava entregando uma intimação na Invasão do Zeca Deabo, no Bairro das Araxá, zona sul de Macapá.

De acordo com a Polícia Civil, um grupo formado por quatro criminosos armados surpreendeu cercou o policial, que teve a sua pistola de calibre ponto 40 levada.

O local é considerado perigoso, dominado por traficantes e membros de facção. Por isto, a resposta veio com um grande aparato de segurança, envolvendo viaturas e uma aeronave.

Rapidamente dois suspeitos foram localizados com as duas armas. O primeiro a ser localizado foi o criminoso conhecido como Mucura, na passagem das Graças. Ele levou os policiais até a casa de um comparsa, conhecido como Batata. Lá, a pistola foi recuperada e um revólver calibre 32, usado no roubo, foi apreendido.

“Foi um trabalho de pronta-resposta muito bem feito, porque os suspeitos foram localizados num local de muitas casas e muitos cidadãos de bem que moram ali, então, a gente teve todo o cuidado para focar apenas nos suspeitos”, pontuou o delegado Vladson Nascimento, que liderou a operação.

Segundo ele, os outros dois envolvidos já foram identificados e estão sendo procurados.

União

O delegado Vladson ressaltou a cooperação e o trabalho conjunto entre as forças policiais do estado.

A operação foi montada com rapidez, mas, para isso, a polícia teve que contar com um esforço a mais dos agentes. A maioria dos policiais que participaram da ação estavam de folga ou se deslocaram de outros municípios, como Porto Grande e Amapá, e se juntaram aos colegas da capital para compor a equipe.

Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Grupo Tático Aéreo (GTA) também deram apoio à operação. O serviço de inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) também ajudou na identificação dos suspeitos.

“Foi uma união de esforços, uma força-tarefa que agiu hoje e mostrou toda a capacidade de mobilização e resposta rápida”, resumiu Vladson.