Pessoas que tiveram contato com pacientes de Manaus estão isoladas, diz governo

Segundo Juan e Dorinaldo, as pacientes trazidas para Macapá não passaram pelo fluxo normal nacional e internacional, o que constitui infração sanitária.

Por RODRIGO ÍNDIO

O Governo do Amapá declarou que está realizando o rastreamento, exame e isolamento de todas as pessoas que tiveram contato com as três pacientes suspeitas de serem trazidas de Manaus-AM para o estado com uma variante do coronavírus. Os resultados devem sair num período de 7 a 10 dias.

A informação foi repassada neste sábado (30) pelo superintendente da SVS, Dorinaldo Malafaia, e o secretário de Estado da Saúde (Sesa), Juan Mendes, em entrevista coletiva.

Malafaia e Mendes detalharam que uma denúncia anônima levou equipes dos órgãos estaduais até a unidade particular. As pacientes não passaram pelo fluxo normal estabelecido por instituições de saúde nacional e internacional, o que constitui infração sanitária.

“Nem o hospital de Macapá e nem o de Manaus se atentaram para a portaria 1.061 que estabelece a notificação compulsória em 24h de qualquer caso, principalmente, no que diz respeito a agravos ou doenças com essa importância, que é o caso do coronavírus. É necessário um protocolo de biossegurança que também não foi utilizado pela Unimed Macapá”, falou Dorinaldo.

Sobre as pacientes que chegaram em janeiro ao Amapá:

Caso 1

Deu entrada no dia 18, essa paciente tinha 12 dias de evolução e faleceu no dia 21 em Macapá.

Caso 2

Tinha 2 dias de evolução, deu entrada dia 20 e morreu no dia 28.

Caso 3

A paciente continua recebendo assistência necessária. Deu entrada do dia 23, e apresentava sintomas desde o dia 15. Ela também passou pelo exame RTPCR para verificar se é ou não, o vírus circulante.

Todas são provenientes de UTI aérea privada, que fizeram voos considerados clandestinos. Inclusive, uma das pacientes, de 84 anos, foi transferida intubada, mas não poderia ter sido trazida nessa condição de Manaus.

“É necessário que entendamos que foi, sim, uma falha grave no processo regulatório para que nossas medidas de vigilância epidemiológica fossem reforçadas. Ainda não temos [no Amapá] dessa nova variante CEPA P-01, por isso, a necessidade da notificação desses casos e feita imediatamente coleta para genotipagem viral no Instituto Evandro Chagas, no Pará”, disse Juan Mendes.

O estado disse que não tem desabastecimento de oxigênio, mas que por se tratar de uma crise sanitária, já se prepara para o pior cenário, mas esperando não chegar nele. Há um plano para ampliação da rede de oxigênio.

A Unimed Fama foi notificada e o caso foi informado através de nota de urgência ao Mistério Público Federal, Ministério Público Estadual, Mistério da Saúde, Organização Panamericana de Saúde e Organização Mundial de Saúde.