PM acha drogas dentro de fralda descartável

Flagrante ocorreu no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um Jovem de 24 anos, já reincidente no tráfico de drogas, foi preso na tarde desta terça-feira (26), depois que a Polícia Militar encontrou várias porções de entorpecentes escondidas dentro de uma fralda descartável, achada embolada em cima da geladeira da casa onde ele mora, no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

O cerco a residência do suspeito, identificado como Emerson Rocha, ocorreu após uma denúncia anônima que indicava comercialização de entorpecente na frente de uma residência de cor rosa, localizada no Beco do Raimundão, na Rua Oriosvaldo Coelho Caxias. Ao chegar ao local, os militares encontraram o portão aberto e o suspeito na frente do imóvel.

De acordo com o sargento John César, do 6º Batalhão, além da fralda recheada com uma balança de precisão e várias porções de drogas, durante busca pessoal, ainda foram encontradas algumas trouxinhas de maconha no bolso do suspeito.

“A fralda havia sido usada por uma criança, estava urinada. Os traficantes usam todo tipo de artimanha. Por isso, estranhamos a fralda usada logo em cima da geladeira. Quando averiguamos, havia droga dentro. Talvez ele imaginasse que a urina fosse despistar um cão farejador, mas depois de 24 anos de polícia a gente adquire uma certa experiência”, afirmou o sargento.

O material apreendido e o acusado foram entregues à Polícia Civil, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval. Emerson Rocha havia saído recentemente do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).