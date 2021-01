PM fecha festas clandestinas de Réveillon no Amapá

Prisões e apreensões de drogas foram feitas nos eventos ilegais, promovidos nas zonas norte e sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Festas de Réveillon clandestinas e superlotadas ocorridas entre a noite de quinta-feira (31) e a madrugada desta sexta, 1º de janeiro, foram interrompidas pela Polícia Militar. As ações resultaram em prisões e apreensões.

Congós

Na zona sul de Macapá, equipes do 1° Batalhão, Força Tática e BPTran receberam denúncias de uma festa clandestina na virada de ano. Por volta de 2h30, na 7ª Avenida do Bairro Congós, foi confirmado o evento, com mais de 300 pessoas, desrespeitando os decretos sanitários contra a covid-19.

A música foi desligada. Todos no local passaram por busca pessoal que teve intuito de localizar armas ou drogas. Após o procedimento, os convidados foram sendo liberados, um a um, para voltar para suas residências.

Três pessoas que estavam descumprindo as restrições do regime de prisão domiciliar foram conduzidas à delegacia, juntamente com o material apreendido, incluindo drogas.

Loteamento Amazonas

Já por volta de 4h do dia 1°, militares do 2° BPM receberam denúncias de uma briga generalizada na Rua Salutino Alves, no Bairro Loteamento Amazonas, zona norte de Macapá.

Ao verificar a ocorrência, os policiais flagraram uma sonorização bastante elevada e a intensa movimentação de pessoas numa residência. Algumas, saíram correndo quando viram a polícia. O restante foi abordado.

De acordo com a polícia, o dono da festa e sua esposa, que não tiveram os nomes divulgados, estavam comercializando pulseiras individuais a R$ 10, para o acesso à festa clandestina.

Após uma varredura no local, foram encontradas porções de drogas e bebidas que estavam sendo vendidas para menores de idade.

“Percebemos a presença de aproximadamente 100 pessoas, todas estavam sem máscara de proteção. O local onde ocorria a festa não tem alvará para funcionar como bar ou similar”, diz o relatório da PM.

Ainda segundo relatório da ocorrência, o organizador da festa confirmou ter antecedentes criminais pelo crime de tráfico de drogas. O casal responsável pelo evento foi encaminhado à delegacia, por corrupção de menores e descumprimento dos decretos municipal e estadual contra o coronavírus.