Base da meditação de hoje é Ezequiel capítulo 27. Foto das ruínas de Tiro, onde hoje fica o Líbano

Nota do EDITOR

No podcast de leitura em sequência da Bíblia, nesta segunda-feira (18), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, chega ao capítulo 27 do Livro de Ezequiel. Essa passagem narra a destruição de uma cidade portuária importantíssima para toda a terra naquela época. Imponente e rica, aparentemente nada poderia afetar Tiro, que acabou afundando no mar. Que armadilha é depositar a nossa vida nas riquezas deste mundo. Ouça.