A leitura da Bíblia chega hoje ao capítulo 32 de Ezequiel

Nota do EDITOR

O Egito preferiu confiar em sua própria força do que em Deus, e escolheu um fim vergonhoso. No podcast de meditação bíblica deste sábado (23), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, continua a leitura e análise da Bíblia chegando hoje ao capítulo 32 de Ezequiel. Nenhum poder é confiável, a não ser o poder de Deus. Ouça.