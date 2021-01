Base de hoje é o capítulo 30 de Ezequiel

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

Antes do caos tomar conta, Deus o interrompe. Assim aconteceu no Egito. Ouça hoje (22) na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. A leitura diária da Bíblia, em sequência, chega ao capítulo 31 de Ezequiel. Deus não está de braços cruzados.