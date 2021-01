Base de hoje é o capítulo 13 do Livro de Ezequiel

Charlatões, egoístas e analfabetos em teologia. É assim que o profeta Ezequiel, no capítulo 13, define os falsos profetas e pregadores que exploram a inocência do povo para conseguir retorno financeiro. Deus não enviou profetas que falam palavras do coração, mas para dizer as palavras enviadas pelo Senhor. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.