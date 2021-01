Reflexão de hoje tem como base o capítulo 34 de Ezequiel

No podcast desta terça-feira (26), o pastor Josué de Almeida faz a meditação que não pôde ser feita por ele estar em Oiapoque, cidade que está com deficiência de internet. A base é o capítulo 34 do Livro de Ezequiel, onde Deus avisa que Ele mesmo buscará a suas ovelhas, uma passagem que lembra outros famosos trechos da Bíblia. Ouça.