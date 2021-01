Base de hoje é uma parábola/enigma no capítulo 17 de Ezequiel

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

O capítulo 17 do Livro de Ezequiel traz uma parábola que na verdade é um enigma. No podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (8), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, continua a leitura da Bíblia em sequência. Parábola fala em duas águias, um cedro e uma videira que precisa ser explicada. Cada personagem corresponde a uma pessoa e a grande lição tem a ver com renovação. Ouça: