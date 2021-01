Reflexão de hoje é sobre o capítulo 22 de Ezequiel

No podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (13), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, chega ao capítulo 22 do Ezequiel, e narra que a lista de pecados do povo de Deus naquela época incluía sacrifícios de crianças, idolatria, roubo e corrupção. A lista era extensa. Ninguém estava qualificado para salvar Israel, somente um. Deus sempre intervirá. Ouça.