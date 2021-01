A leitura chega hoje ao capítulo 40 de Ezequiel

No podcast de meditação bíblica deste domingo (31), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá prossegue com a leitura diária da Bíblia, capítulo por capítulo, chegando hoje ao Ezequiel 40. A passagem apresenta a visão de um layout da Israel restaurada. A restauração é prometida desde o Éden, e continua sendo a nossa bendita esperança. Ouça.