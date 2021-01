Assim como Jesus, o profeta Ezequiel também usou uma parábola para repassar uma verdade, a parábola da videira

O capítulo 15 do Livro de Ezequiel é a base de hoje (6) do podcast de meditação bíblica. Muitos profetas, assim como Jesus, também usaram as parábolas para repassar verdades. Neste trecho, lido e analisado pelo pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, a essência das pessoas é comparada à videira. Uma árvore que não dá frutos é jogada ao fogo. Temos que viver para Deus e para ajudar o próximo. Sem Deus, somos galhos secos. Ouça.