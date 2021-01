Base de hoje é o capítulo 12 do Livro de Ezequiel

No podcast de meditação bíblica deste domingo (3), o pastor Josué de Almeida lembra os exemplos de rebelião contra Deus, mas que a vinda de Cristo foi tão forte que dividiu o calendário do mundo. O profeta Ezequiel recebeu ordens para ensinar a nação desobediente, mas também encontrou resistência. Contudo, nada poderá mudar o amor de Deus. Seguremos firmes no leme da fé. Ouça a análise do Capítulo 12.