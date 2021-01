O capítulo 39 de Ezequiel narra a destruição dos exércitos de Gogue e Magogue

No podcast deste sábado (30), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Macapá, chega ao capítulo 39 de Ezequiel. Essa passagem narra a destruição dos exércitos de Gogue e Magogue, que marcharam como uma nuvem sobre o povo de Deus. No entanto, os inimigos foram devastados. Eram tantos cadáveres que foram necessários 7 meses para enterrar todos. Ouça.