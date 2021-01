Base de hoje é capítulo 38 do Livro de Ezequiel

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

Durante a restauração de Israel após o cativeiro, o povo de Deus se viu diante de um poderoso exército inimigo que prometia atacar como se fosse uma nuvem capaz de cobrir a Terra. No entanto, eles não sabiam quem iriam enfrentar o comandante invencível de Israel, o Senhor. Essa história é contada no capítulo 38 de Ezequiel. Ouça no podcast desta sexta-feira (29), na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.