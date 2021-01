A leitura da Bíblia chega hoje ao capítulo 14 de Ezequiel

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

O cativeiro na Babilônia teve um lado positivo: Incentivou uma nova cultura entre os israelitas, que mais tarde deu origem às sinagogas. No podcast desta terça-feira (5), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, analisa o capítulo 14 do Livro de Ezequiel, que narra a tentativa dos anciãos daquela época de se reaproximarem de Deus. O arrependimento requer mudança verdadeira, mudança interior. Ouça.