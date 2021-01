Base de hoje é o capítulo 24 do Livro de Ezequiel

No podcast de meditação bíblica deste sábado (16), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, chega ao capítulo 24 do Livro de Ezequiel. Essa passagem narra a identificação de Israel com outras duas nações. A base Bíblica é essencial para qualquer religião, que as vezes gera conflitos familiares. Mas nada melhor que o testemunho pessoal por meio do comportamento para mudar opiniões Ouça.