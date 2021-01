O capítulo 37 de Ezequiel traz uma análise sobre a famosa visão do profeta e a relação com o reavivamento

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

O podcast de meditação bíblica desta quinta-feira (28) traz uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, a visão do Vale dos Ossos Secos, narrada no capítulo 37 do Livro de Ezequiel. O significado era claro: Israel voltaria à vida e todos saberiam que o Senhor é Deus e único. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Ouça.