Base de hoje é o capítulo 19 do Livro de Ezequiel

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

O capítulo 19 de Ezequiel foi escrito de forma poética sobre o fim de dois reinos de Judá. No podcast de meditação bíblica deste domingo (10), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, mostra que não vale a pena persistir no erro, porque o destino será sempre a destruição. Ouça.