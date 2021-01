A leitura da Bíblia chega hoje ao capítulo 26 de Ezequiel

No podcast de meditação bíblica deste domingo (17), Ezequiel deixa claro, em seu capítulo 26, que Deus não deixa o mal escarnecer do bem, mas não devemos nunca celebrar a ruína de alheia, pois ela poderá se voltar contra nós. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.