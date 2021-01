Podcast: Quando Deus é acusado de ser injusto

A base de hoje é o capítulo 18 do Livro de Ezequiel

Quando o povo de Judá estava no cativeiro da Babilônia, achava que seu sofrimento era fruto do castigo de Deus pelos pecados de seus pais, e não pelos seus, isso por causa da má interpretação de textos antigos. Mas, na verdade, a culpa de nossos antepassados não é transferida para nós. Cada pessoa é responsável por seus erros, e é preciso reconhecê-los. Ouça no podcast de meditação bíblica deste sábado (9), na voz do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.