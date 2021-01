Quantos sinais Deus nos dá todos os dias? São os fatos narrados no capítulo 24 do Livro de Ezequiel

No podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (15), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, narra a profecia sobre as consequências da rebelião do povo. Se o Senhor está te repreendendo, é porque te ama. Quantos sinais Deus nos dá todos os dias? São os fatos narrados no capítulo 24 do Livro de Ezequiel. Ouça.