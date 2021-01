O primeiro podcast do ano tem como base o capitulo 10 do Livro de Ezequiel

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

No primeiro podcast de meditação bíblica de 2021, o pastor Josué de Almeida continua lendo e analisando a Bíblia em sequência, um capítulo por dia. O que você faria se descobrisse que Deus decidiu se afastar do prédio da sua igreja? Foi isso que aconteceu com a nação de Judá, conforme está escrito no capítulo 10 do Livro de Ezequiel. Mas Deus está ansioso para que peçamos a sua presença. Ouça.