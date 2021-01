Base de hoje é o capítulo 30 do Livro de Ezequiel

No podcast de meditação bíblica desta quinta-feira (21), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, lê e analisa o capítulo 30 do Livro de Ezequiel, que fala no Dia do Senhor, o que é interpretado pelos cristãos como a 2ª vinda de Jesus e também como o Sábado, o dia do descanso. Para o Egito, era o dia do juízo. Que possamos confiar no braço de Deus em vez do braço do homem. Ouça.