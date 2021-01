A leitura da Bíblia chega hoje ao capítulo 33 de Ezequiel

Muitas vezes as palavras dos profetas são difíceis de conciliar com a crença de um Deus amoroso, principalmente quando as mensagens são focadas na destruição humana. Mas o profeta é como um vigia que dá um alerta quando o inimigo se aproxima. Essa é a base do capítulo 33 do Livro de Ezequiel, neste domingo (24). Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.