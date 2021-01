A base da meditação de hoje é o capítulo 11 do Livro de Ezequiel

No podcast de meditação bíblica deste sábado (2), p capítulo 11 de Ezequiel mostra que somos tentados a pensar que somos melhores que os outros. Achamos que somos abençoados e outros não, apenas porque temos uma religião. Mas uma religião da boca para fora, sem o coração em Deus, de nada vale. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.