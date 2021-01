Base de hoje é uma alegoria sobre infidelidade no Livro de Ezequiel, capitulo 16

O capítulo 16 do Livro de Ezequiel traz a maior alegoria da Bíblia: a prostituição espiritual de Israel, ou seja, a falta de fidelidade de Judá com o Senhor. Porém, nunca estamos tão longe que não possamos ser resgatados. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, no podcast de meditação bíblica desta quinta-feira (7).