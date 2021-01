Policiais penais apreendem drogas arremessadas por cima da muralha

Pacotes de maconha, que pesaram quase um quilo, teriam sido jogados durante a madrugada de domingo (17), para dentro do pavilhão Fechado-4 do Iapen, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Quase 1 kg de maconha que havia sido arremessado por cima da muralha do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio na zona oeste de Macapá, foi interceptado por policiais penais no último fim de semana.

Os nove pacotes de maconha foram encontrados na área externa do Pavilhão Fechado F-4, onde ficam presos pertencentes a uma facção que comanda o tráfico de drogas no município de Laranjal do Jarí, no sul do Amapá.

Os pacotes foram avistados na manhã de domingo (17) entre as Guaritas G-5 e G-6, quando a guarnição ECO foi fazer uma vistoria antes da abertura do pavilhão para o banho de sol dos detentos. Provavelmente, os pacotes foram arremessados durante a madrugada.