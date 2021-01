Ponte que isola Oiapoque será consertada em 15 dias, diz PRF

O local do incidente é próximo à comunidade do Carnot, a 370 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Rodoviária Federal informou nesta quarta-feira (20) que não há previsão de restabelecimento do trânsito no trecho da BR-156 onde uma ponte de madeira quebrou com o peso de um caminhão-tanque, na tarde de terça-feira (19).

Segundo a instituição, técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estiveram no local para a avaliação, depois que o senador Randolfe Rodrigues fez contato com o diretor geral do órgão, Antônio Leite dos Santos Filho, que confirmou ao parlamentar um trabalho emergencial para retirada do caminhão que ficou preso na ponte.

Mas, a PRF informou nesta manhã de quarta-feira, que, apesar dos trabalhos, ainda não há previsão de restabelecimento de circulação pela ponte. O ideal neste caso, de acordo com a PRF, seria a implementação de um desvio, o que ainda não aconteceu. A expectativa é que a passagem de veículos leves, como automóveis, motocicletas e caminhonetes, ocorra em 2 dias, e caminhões em 5 dias.

O reparo da ponte danificada deverá demorar cerca de 10 a 15 dias, detalhou a PRF, que finalizou informando que aguarda mais notícias da equipe em campo, já que a região não conta com cobertura de rádio e telefonia.

O Dnit ainda não se pronunciou sobre a implantação do desvio.

Ponte danificada

A estrutura situada na altura do quilômetro 668 da rodovia federal cedeu por volta de 15h, quando um caminhão-tanque tentou atravessar a ponte sobre o Igarapé Ranolfo.

O local fica nas proximidades da comunidade de Carnot, no município de Calçoene, a cerca de 370 km de Macapá. O tanque transportava óleo diesel para a usina termoelétrica de Oiapoque, que ficou isolado via terrestre após o incidente.