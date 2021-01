Ponte quebra com peso de caminhão-tanque e isola Oiapoque

De acordo com a PRF, o local do incidente é próximo à comunidade do Carnô, a cerca de 370 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que o trânsito está paralisado na BR-156, no trecho norte, em razão de danos na estrutura de uma ponte de madeira situada na altura do quilômetro 668 da rodovia federal.

A estrutura teria cedido por volta de 15h desta terça-feira (19), quando um caminhão-tanque tentou atravessar a ponte sobre o igarapé Ranolfo. Ninguém ficou ferido, mas o veículo de carga ficou na ponte, impedindo o trânsito.

De acordo com a PRF, o local do incidente é próximo à comunidade do Carnô, no município de Calçoene, a cerca de 370 km de Macapá. É a segunda ponte depois do escritório de campo a empresa JM Terra, no sentido Sul/Norte.

Segundo a polícia, o tanque transportava óleo diesel para a usina termoelétrica de Oiapoque, município no extremo norte do Estado do Amapá, que faz fronteira com a Guiana Francesa, e ficou isolado via terrestre após o incidente.

A PRF informou ter solicitado da empresa proprietária do veículo que providencie os serviços de resolução. A empresa enviou um outro veículo tanque para o local, para fazer o transbordo do diesel, o que vai facilitar a retirada do veículo sobre a ponte.

O Corpo de Bombeiros Militar deslocou uma equipe de especialistas para avaliação da estrutura. O DNIT também foi avisado pela PRF. Ainda não há previsão de desobstrução da BR-156.