Foi durante entrevista no canal SNTV

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

Em uma conversa bem franca, o senador Randolfe Rodrigues (Rede) fez uma análise do novo cenário político na capital. Diz que se sente parte da boa avaliação do mandato do ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido), com quem rompeu durante a campanha de 2020. No entanto, ele garantiu que não costuma misturar amizade com política. Assista no SNTV.