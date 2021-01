Portos serão monitorados para evitar entrada da nova variante do vírus

Medidas de contenção devem ser implementadas ainda esta semana. No Brasil, a nova variante já circula no estado do Amazonas.

O Governo do Amapá, a Prefeitura de Santana e a Marinha do Brasil preparam novos critérios de chegadas de passageiros nos portos de Santana com objetivo de conter o crescimento de casos de coronavírus e evitar a entrada da nova variante do vírus, que já circula no estado do Amazonas.

As embarcações vindas de Santarém (PA) são as que causam maior preocupação, já que o município paraense tem uma ligação maior com vários municípios amazonenses.

Não haverá a proibição do desembarque de passageiros, mas ocorrerá a análise clínica e verificação de temperatura.

O conjunto das ações que serão coordenadas pelo município de Santana, com o apoio do Estado e da Marinha, constarão no próximo decreto santanense, que estará alinhado com o que foi decretado pelo Governo do Estado do Amapá.