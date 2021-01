Presos por tráfico confessam ter assassinado vítima com 50 golpes de terçado

Eles foram flagrados com drogas pelo Bope em Santana, a 17 km de Macapá, e disseram ter cometido o 1º assassinato de 2021.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prendeu três pessoas, entre os quais estavam dois homens que confessaram participação em um crime brutal, ocorrido no primeiro dia do ano, no qual a vítima foi morta com dezenas de golpes de terçado.

Segundo a polícia, Matheus Tavares Brasão, de 21 anos, e Jacicley Dias Borges, de 19 anos, estavam comercializando drogas. Eles foram presos na tarde desta terça-feira (5), no município de Santana, a 17 km de Macapá. Na ocorrência, Inês Mendes de Oliveira, 20 anos, também foi detida.

De acordo com o tenente Willian Leite, do Bope, os militares chegaram até os acusados após denúncias de populares, durante o patrulhamento em Santana. A partir das informações, as equipes da Companhia de Choque foram até o bairro Fonte Nova, próximo à linha férrea.

No local indicado, os policiais abordaram os dois homens e a mulher, todos portando entorpecente. Depois disso, os acusados indicaram onde estava escondido o restante da droga. No total, 110 porções de drogas foram apreendidas.

1º homicídio de 2021

Segundo o tenente Willian Leite, os homens, Matheus e Jacicley, confessaram envolvimento no 1º homicídio do ano, ocorrido no dia 1º de janeiro, na Ilha de Santana, distrito do município de Santana, quando Dinael Braga de Souza, de 25 anos, foi assassinado a tiros e cerca de 50 golpes de terçado. O corpo ficou totalmente mutilado.

“Eles disseram que foram até Santana para se esconder e também comercializar drogas e levaram os policiais do Choque até a Ilha. Lá, mostraram onde estavam escondidas as armas apreendidas, inclusive afirmaram que uma dessas foi usada no homicídio do dia 1º de janeiro”, afirmou o tenente.

No local indicado, os militares apreenderam cinco armas de fabricação caseira. Os acusados e os materiais apreendidos foram apresentados da 1ª DP do município.