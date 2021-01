PRF recupera motos, picape e peças do carro roubado de diretora de UBS

Os policiais também prenderam três assaltantes e apreenderam, drogas e armas de fogo. O bando agia nas zonas norte e oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Nesta quinta-feira (28), a Policia Rodoviária Federal prendeu três integrantes de uma quadrilha envolvida em vários roubos nas zonas oeste e norte de Macapá.

O alvo dos assaltantes eram moradores da rodovia estadual AP 440 – conhecida como Ramal do KM-9 –, do Esconderijo do Altíssimo, do Bairro Amazonas, e da Vila do Trem. O trio estava numa residência, no Bairro Açaí, quando foi cercado pelos policiais.

No local, foram encontrados uma arma caseira de calibre 12, um simulacro de uma pistola calibre. 40, e porções de cocaína e de crack.

Os criminosos levaram os policiais até uma área de mata, no Bairro Amazonas. O local era o esconderijo deles para veículos roubados. Lá, foram encontradas três motocicletas roubadas, que eram utilizadas em assaltos.

A PRF também localizou o motor e parte da lataria do carro modelo Corolla, pertencente à diretora da Unidade Básica de Saúde (UBS) Marcelo Cândia, no Bairro Jardim Felicidade 2. O carro foi levado do estacionamento da unidade por três assaltantes armados na noite do último sábado (23). A diretora já estava de saída, dentro do carro quando foi cercada. Ela só não foi levada porque se jogou do veículo em movimento.

O Corolla foi desmanchado e as peças dele, portas, parachoque, capô, tampa do porta-malas, caixa de câmbio, e o motor, estavam na carroceria da picape Saveiro, em outra mata indicada pelos bandidos presos, em um ramal do KM-12 da BR-210. A Saveiro também é roubada. Ela foi levada da garagem da casa da professora Maria de Jesus, na linha F da AP440, no último dia 21.

“Provavelmente iriam vender essas peças. Percebe-se que é uma quadrilha especializada nesse tipo de crimes. A carcaça e o monobloco, com certeza estão em alguma oficina de desmanche em Macapá aguardando comprador. Infelizmente o Corolla não serve mais”, analisou o inspetor da PRF, Haroldo Iran.

Os criminosos, que não tiveram os nomes revelados pela polícia, foram levados, juntos as peças e os veículos recuperados para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.

A dona da picape agradeceu aos policiais ao reaver seu carro, que ainda estava inteiro, diferente do Corolla, que foi todo desmontado.

“Não posso dar um abraço, mas dou um abraço no coração desses policiais, que foram incansáveis. Os governos deveriam dar mais apoio a esses policiais”, agradeceu a professora.