Programa Minha Primeira Empresa abre inscrições

A iniciativa vai selecionar cerca 60 projetos de jovens empreendedores para auxiliar na abertura da empresa no Amapá.

Estão abertas, desde a última segunda-feira (4), as inscrições do Programa Minha Primeira Empresa, que visa incentivar novos potenciais empreendedores do Amapá a se tornarem donos do próprio negócio.

O processo é organizado pela Agência Amapá de Desenvolvimento Econômico, órgão do Governo do Amapá, em parceria com o Sebrae e Agência de Fomento do Amapá (Afap).

Para ter acesso aos editais, basta entrar na página da Agência Amapá ir até à aba publicações. As inscrições para concorrer às vagas irão até o dia 31 de janeiro e poderão ser feitas neste link.

Públicos

Três editais vão selecionar projetos em 3 categorias:

– 20 planos de negócios de Jovens Empreendedores no valor de até R$ 10 mil;

– 20 planos de negócios de potenciais empreendedores de qualquer idade cadastrados em programas sociais;

– 20 planos de negócios multissetoriais de empreendedores dos segmentos do comércio, indústria e serviços.

Cada candidato só poderá concorrer em uma categoria. Os selecionados terão acesso à capacitação empresarial, microcrédito produtivo e orientado e acompanhamento técnico do desenvolvimento do negócio, para que além de abrir a empesa, consigam manter o empreendimento funcionando.