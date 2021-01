Quadrilha que lucrou R$ 1 milhão com falsas vendas de lotes é presa

Ação da Polícia Civil do Amapá objetiva capturar 10 pessoas que aplicam o golpe da falsa venda de terrenos em Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Agentes de várias delegacias da Polícia Civil do Amapá estão nas ruas de Macapá nesta manhã de sexta-feira (22) para capturar 10 pessoas procuradas por integrarem uma organização criminosa especializada em aplicar golpes pela internet, sobretudo falsas vendas de lotes.

Segundo a 2ª Delegacia de Polícia da Capital, por onde o caso é apurado, o bando já teria faturado cerca de R$ 1 milhão com os golpes, aplicados em mais de 20 vítimas que tinham o sonho da casa própria.

De acordo com as investigações, que foram conduzidas pelos delegados Manoel Pacheco e Antônio Pedro, as vítimas eram atraídas por meio de anúncios em redes sociais e aplicativos de compra e venda. Enganadas com nomes e documentos falsos, elas pagavam altos valores, pensando estar adquirindo imóveis, que tinham outros donos na verdade.

A ação policial conta com o apoio de Delegacias Especializadas, da Divisão de Capturas, da Delegacia de Vitória do Jari e do Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo e Médio Amazonas em Santarém (PA). Eles têm em mãos, 10 mandados de prisão contra integrantes da quadrilha.