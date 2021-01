Recém-nascido é achado morto em lixeira de Macapá

O corpo estava com a cabeça esmagada, segundo detalharam trabalhadores do local, situado na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um feto já formado, do sexo masculino, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (22), em meio ao lixo doméstico despejado no Aterro Sanitário de Macapá, no Km 14 da BR-210. O corpo estava com a cabeça esmagada, segundo detalharam trabalhadores do local.

Catadores de reciclagem vasculhavam o lixo que havia sido despejado há poucos instantes pelo caminhão basculante, que possivelmente teria feito a coleta na zona sul da capital, quando avistaram o corpo dentro de uma sacola plástica em meio aos resíduos.

Em um vídeo gravado no local, as pessoas comentam que o feto estava com cabelo, corpo formado e chegam a supor que a criança poderia estar viva quando foi jogada no lixo.

A área foi isolada até a chegada de uma equipe da Polícia Técnico-Científica (Politec) do Amapá. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Foto de capa: Rodrigo Índio/Arquivo/SN