Reviravolta: motorista de BMW é preso; VÍDEO mostra a colisão

Dawson da Rocha Ferreira, de 39 anos, dirigia um BMW, Classe A, que colidiu com um celta e matou duas pessoas, um homem e uma mulher.

Por RODRIGO ÍNDIO

Numa reviravolta motivada por protestos na internet e indignação geral da opinião pública, o dono e condutor de um carro de luxo que se envolveu no acidente onde duas pessoas morreram, na noite de sexta-feira (15), em Macapá, foi preso na tarde deste sábado (16), logo depois de receber alta médica do Hospital de Emergência.

Dawson da Rocha Ferreira, de 39 anos, dirigia um BMW Classe A, segundo testemunhas em altíssima velocidade, quando se chocou com o Celta onde estavam o chefe de cozinha Mickel da Silva Pinheiro, de 42 anos, e a sua ajudante cozinheira, Rosineide Batista Aragão, de 49 anos.

A colisão ocorreu na Avenida Padre Júlio, entre as Ruas Paraná e Santa Catarina, no Bairro Nova Esperança, na zona oeste de Macapá. Mickel e Rosineide morreram no local e os bombeiros tiveram que serrar as ferragens para retirar os corpos.

Dawson saiu caminhando do hospital, acompanhado de policiais civis e pelo delegado Leonardo Alves. Ele não quis dar nenhuma declaração.

Já a advogada de defesa, Dirce Borlado, afirmou que não existem provas da culpabilidade do cliente e que tudo será esclarecido a partir de imagens de câmeras da Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac), que já foram solicitadas ao órgão.

“Somente após o fornecimento das imagens, o que ainda não aconteceu, é que a gente vai ter uma certeza. Ainda vou conversar com meu cliente antes do interrogatório”, declarou a advogada.

Flagrante

Dawson foi levado para prestar depoimento no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval.

Anteriormente, o delegado Leonardo Alves, plantonista do Ciosp, havia dito que não seria feito o flagrante, já que não havia elementos suficientes para autuá-lo e ele não poderia ser ouvido, pois estava internado e o exame de constatação, feito horas depois do acidente, por um médico da Polícia Técnico-Científica (Politec), havia atestado que ele não estava embriagado.

No entanto, no decorrer do dia, esses elementos foram surgindo. O motorista teve alta médica e pôde depor. A polícia obteve o vídeo de uma câmera de segurança de uma residência próxima ao local do acidente, que confirmou a velocidade incompatível da BMW com a via. As imagens mostram o momento da colisão. Veja:

Até o horário de publicação desta matéria, o delegado Leonardo Alves ainda estava tomando o depoimento de Dawson. Mas, segundo experientes investigadores que atuam no caso, a tendência é que ele seja autuado em flagrante por homicídio culposo, com estabelecimento de fiança.

Dawson não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após o flagrante, ele deve ser encaminhado para audiência de custódia, na qual a Justiça vai decidir se ele aguardará a conclusão do inquérito preso ou solto.

Fama

O caso teve comoção social e causou indignação na opinião pública. Após o acidente, vídeos de Dawson invadiram os grupos de WhatsApp e redes sociais mostrando ostentação, sempre em festas sertanejas, raves, belas praias, carros de luxo, e exibição de dinheiro em espécie.

As “resenhas” mostradas nos vídeos em que ele aparece são sempre acompanhadas de bebidas alcóolicas. ‘Da-Dawson’, como é conhecido entre os amigos mais próximos, é empresário, dono de uma lanchonete, que leva o nome de uma das suas maiores paixões na vida: carros de luxo.

Luto

Do lado sem sobreviventes do acidente, as famílias de Mickel e Rosineide choram a perda de dois batalhadores. Eles eram colegas de trabalho em um restaurante de alto padrão de Macapá. O empreendimento fica próximo do local do acidente.

No velório deles, ocorrido em uma capela situada exatamente do outro lado da rua onde trabalhavam, em frente ao restaurante, a dor dos familiares e amigos era inconsolável.

Parentes relataram que Mickel sempre deixava a amiga em casa após o expediente. Mas, na noite do acidente, ela decidiu ir a casa de uma amiga, por isso, o Celta parou para fazer o retorno na pista – momento em que ocorreu a colisão.