Rixa entre facções criminosas deixa mais um morto

Crime ocorreu na área de ponte do Bairro Universidade, zona sul de Macapá, onde um procurado da Justiça paraense morreu no dia anterior em confronto com a polícia.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira (14), na zona Sul de Macapá. O homicídio com características de execução ocorreu por volta de 22h, na ponte do Gonzaguinha, localizada no final da Avenida Inspetor Antônio Oliveira, no Bairro Universidade.

O alvo do atirador foi o morador da região Leandro Marques de Oliveira, o Mega Man, atingido com pelo menos três tiros. A perícia constatou que ele tinha perfurações na região do tórax e braços.

De acordo com informações repassadas pelo sargento Carlos Paiva, do 1º Batalhão, Mega Man transitava pela passarela quando dois homens chegaram numa motocicleta.

O passageiro foi quem atirou, depois de caminhar e se aproximar da vítima, que caiu no lago. Em seguida, os dois homens, ainda não identificados, fugiram.

“Disseram que ele estava parado na entrada da ponte, mas ninguém soube informar o que estava fazendo. Acreditamos em acerto entre facções”, informou o sargento Carlos Paiva.

Familiares retiraram Leandro do lago e chamaram o socorro, mas ele acabou morrendo no local, antes de receber atendimento médico.

A polícia também informou que Mega Man era membro de uma organização criminosa e que já tinha passagem por roubo e porte ilegal de arma de fogo. A suspeita é de execução motivada por acerto de contas.

A região já havia sido palco de uma grande operação entre policiais Civis do Amapá e Pará no dia anterior, quando um dos bandidos mais procurados pela justiça paraense, conhecido como Michel Gordo, trocou tiros com os agentes e acabou morrendo. A mulher dele, que também era procurada, foi presa.