Rodoviários aceitam mesa de conciliação com empresa e suspendem greve

Decisão do sindicato ocorreu após consulta a profissionais sobre convite do Ministério Público. Foto: Arequivo/SN

Por SELES NAFES

O presidente do Sindicato dos Rodoviários do Amapá (Sincotrap), Max Délis, anunciou neste fim de semana que está suspensa a greve marcada para esta segunda-feira (1º) de funcionários da empresa Sião Thur.

De acordo com o sindicalista, o Sincotrap recebeu um pedido do Ministério Público para que a entidade participe de uma mesa de conciliação com diretores da empresa, que atende 100% das linhas de Santana e 60% do mercado em Macapá.

A reunião será às 15h, por videoconferência, nesta segunda-feira. A categoria alega que estão atrasados os salários de dezembro e o 13º salário.

Délis disse que foi até a garagem levar a proposta do MP, e todos os trabalhadores consultados concordaram em aguardar pelo resultado do encontro. No entanto, se não houver acordo, o sindicalista informou que a greve será deflagrada no dia seguinte. Assista clicando aqui.