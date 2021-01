Em março, o desembargador Rommel Araújo vai assumir o posto mais alto do Tribunal de Justiça do Amapá

Por SELES NAFES

Em março, depois de dois anos de gestão, o desembargador João Lages deixará a presidência do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), vaga que será ocupada por Rommel Araújo, que também está deixando o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Lages, aliás, assumirá o TRE. Ao canal SNTV, o novo presidente do Tjap disse, nesta sexta-feira (29), que dará continuidade ao trabalho de Lages, mas que dará prioridade à implantação de inteligência artificial no Judiciário. Assista.