Santana aumenta restrições de atividades comerciais

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Bares e lanchonetes permanecem fechados, mas restaurantes poderão abrir para o público com horário reduzido. Foto: FERNANDO SANTOS

Por SELES NAFES

O prefeito de Santana, Sebastião Bala Rocha (PP), assinou decreto nesta quinta-feira (21) endurecendo as medidas restritivas que visam combater a propagação do coronavírus na segunda cidade mais populosa do Amapá. A nova medida terá duração de uma semana.

O decreto renova a suspensão do funcionamento de bares, boates, clubes de lazer, balneários, empresas de promoção e organização de feiras, parques de diversões e competições esportivas.

Ambulantes poderão atuar das 6 às 22h, de 2ª a domingo, e camelôs das 8h às 22h nos mesmos dias.

Docerias, lanchonetes, hamburguerias, pizzarias, sorveterias e similares poderão abrir de 2ª a domingo, das 7h às 22h. Nos modelos delivery, drive thru e expresso esses segmentos poderão funcionar 24h por dia.

Os restaurantes também poderão abrir para o público, mas com horários bem reduzidos. De 2ª a domingo, das 11h às 15h, e das 18h às 22h.

Veja as regras e horários para as demais atividades, como batedeiras de açaí, feiras livres, peixarias, atacadistas e outros segmentos do comércio CLICANDO AQUI.

O prefeito informou que as novas medidas serão reavaliadas no dia 26. O decreto tem validade até o dia 27, e a multa por desobediência pode chegar a R$ 1 mil.

“Faço votos de que a gente possa, aos poucos, ir aliviando, ao invés de estar aumentando as restrições”, comentou Bala Rocha.

Santana tem 16.126 casos confirmados de covid-19, com 94 mortes.