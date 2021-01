Sem disputa, Marcelo Dias é reconduzido

Dos 23 vereadores, 17 votaram a votaram a favor. O restante não compareceu à eleição após tentativas frustradas de barrar o pleito

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Vereadores da capital escolheram na sexta-feira (1º) a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Macapá (CMM) pelos próximos dois anos. A cerimônia aconteceu logo depois da posse dos novos parlamentares tendo como chapa vencedora, e única inscrita, a do vereador Marcelo Dias (Solidariedade), com 17 votos.

Tecnicamente não é uma reeleição porque se trata de uma nova legislativa, mas, na prática, Marcelo Dias foi reconduzido.

Dois vereadores, ambos do partido Rede Sustentabilidade, André Lima e Caetano Bentes, tentaram impedir a eleição entrando com requerimentos e um pedido de liminar no Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), mas ambos foram indeferidos.

André Lima disse no pedido de liminar que a eleição da mesa diretora deveria ser convocada pelo vereador mais idoso, conforme estaria determinado no regimento interno, e não pelo presidente da casa, como foi feito no dia 29 de dezembro por Marcelo Dias. A desembargadora Sueli Pini, no entanto, concluiu que ao vereador mais idoso, neste caso Zeca Abdon (PP), seria garantida apenas a condução da sessão solene.

Bentes por sua vez, protocolou requerimento na procuradoria da câmara pedindo a anulação do pleito, alegando que o edital não fora amplamente divulgado.

O secretário da mesa, Dudu Tavares (PDT), no entanto, leu o requerimento do vereador e em seguida o parecer do procurador da Casa que indeferiu a solicitação do parlamentar afirmando que houve ampla divulgação, tanto nas redes sociais quanto individualmente para cada vereador.

Dos 23 parlamentares que estavam na cerimônia de posse, apenas 17 permaneceram e todos votaram unânimes na chapa de Marcelo Dias, a chapa A.

Os eleitos foram: Marcelo Dias (presidente), Gian do NAE (vice-presidente), Cláudio Góes (segundo-vice), Claudiomar Rosa (primeiro-secretário) e Carlos Murilo (segundo-secretário).

“Quero dizer que posso garantir que estaremos sempre atentos à democracia. E dizer a todos vocês que estaremos ao lado do prefeito eleito em tudo que ele fizer em favor do povo”, garantiu Marcelo Dias.

Veja como votaram os vereadores

Adriana Ramos (PSC) – Chapa A

Alexandre Azevedo (PP) – A

André Lima (REDE) – Ausente

Arilson Melo (PRTB) – Ausente

Caetano Bentes (REDE) – Ausente

Carlos Murilo (PSL) – A

Cláudio Góes (DEM) – A

Claudiomar Rosa (Avante) – A

Daniel Theodoro (PSOL) – A

Dudu Barbosa (PL) – A

Dudu Tavares (PDT) – A

Edinoelson Careca (PROS) – Ausente

Gabriel Andrade (Democratas) – A

Gian do Nae (MDB) – A

Janete Capiberibe (PSB) – A

João Mendonça (PL) – A

Luany Favacho (PROS) – Ausente

Maraina Martins (Podemos) – A

Marcelo Dias (Solidariedade) – A

Nelson Souza (PSD) – A

Odilson Nunes (PSDB) – A

Paulo Nery (Cidadania) – Ausente

Zeca Abdon (PP) – A